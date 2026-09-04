Andalucía "respeta" el plante de Madrid pero acude al CPFF

Madrid, 4 de septiembre de 2026. La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha dicho que "respeta" la decisión del gobierno de la Comunidad de Madrid de no acudir a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que abordará este viernes el modelo de financiación autonómica que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, si bien ha defendido que la Junta ha entendido que sí debía acudir a esta reunión para explicar las razones del 'no' que va a votar contra un sistema que entienden "injusto".