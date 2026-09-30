Andalucía roza las 2.000 instalaciones de autoconsumo compartido y supera la meta de 2026

Sevilla, 30 de septiembre de 2026. La Junta de Andalucía ha superado ya el objetivo de potencia instalada con autoconsumos compartidos planteado para finales de 2026 en su 'Hoja de ruta para el desarrollo del autoconsumo colectivo y las comunidades solares y de energía'. Promovida por la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, y aprobada en mayo de 2025, establecía como meta llegar a los 68 megavatios (MW) de potencia con instalaciones colectivas, frente a los 33,7 MW de partida; a 30 de junio de 2026, Andalucía ya había alcanzado los 71 MW, el 109% del objetivo previsto.