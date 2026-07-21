Andalucía Trade impulsa la internacionalización de la industria aeroespacial en Farnborough

Farnborough (Reino Unido), 21 de julio de 2026. Andalucía Trade impulsa la internacionalización de la industria aeroespacial andaluza en sus principales mercados y acentúa la diversificación de destinos de sus ventas a través de "una cita de negocio fundamental", la feria Farnborough International Airshow 2026 (FIA), que se celebra del 20 al 24 de julio en Reino Unido. Se trata de un evento clave para un sector estratégico para la comunidad, que en los primeros cuatro meses del año ha alcanzado los 1.003 millones de euros, un 87% más que en el mismo periodo del año anterior.