De Andrés (PP) afirma que de no ser el apoyo de PNV y Bildu a Sánchez, "no habría lío"

Bilbao, 13 de junio de 2026. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el Gobierno Central "no es solo el PSOE, es el PSOE, más PNV, más Bildu, son todos ellos", y ha asegurado que "los líos esos de Madrid" son también "los del PNV", ya que "si no fuera por la representación vasca, en Madrid no había lío, y no habría esa sobreinformación de corrupción que estamos padeciendo". De Andrés ha intervenido este sábado en el Palcio Euskalduna de Bilbao en la clausura del 14 congreso del Nuevas Generaciones del PP en el País Vasco, en el que Luis Peña, la única candidatura, ha sido elegido como nuevo presidente por unanimidad. (Fuente: PP)