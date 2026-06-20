ANECPLA advierte sobre riesgos higiénico-sanitarios en piscinas durante olas de calor

Madrid, 20 de junio de 2026. Las previsiones meteorológicas apuntan a temperaturas superiores a los 40ºC en amplias zonas del país durante los próximos días, una situación que llevará a millones de personas a buscar refugio frente al calor en piscinas, haciendo más importante que nunca el control higiénico-sanitario del agua para prevenir infecciones gastrointestinales, cutáneas y respiratoria. El director general de ANECPLA, Manuel García Howlett, ha alertado sobre los problemas higiénico-sanitarios que pueden surgir en las piscinas durante las olas de calor, señalando que "tienen que cumplir unas condiciones higiénico-sanitarias" para evitar la transmisión de patógenos y otros riesgos para la salud.