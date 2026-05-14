Ángel Contreras niega cualquier recorte en mantenimiento ferroviario durante su etapa en Adif

Madrid, 14 de mayo de 2026. El presidente de Adif entre 2023 y 2024, Ángel Contreras, ha negado que se llevase a cabo cualquier tipo de recorte de la inversión en mantenimiento ferroviario durante la etapa en la que ocupó altos cargos de responsabilidad en la empresa pública desde 2018. Así ha respondido al senador del PP Juan José Sanz Vitorio este jueves en la Comisión de Investigación que los 'populares' han impulsado en el Senado para debatir sobre el sistema ferroviario español, especialmente tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). (Fuente: Senado)