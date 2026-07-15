Ángel Víctor Torres acusa a la oposición de "involución antidemocrática"

Madrid, 15 de julio de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado frontalmente los intentos de derogar la ley que protege la memoria histórica, asegurando que quienes lo pretenden "están demostrando que están en la involución y realmente lo que están afirmando es antidemocrático, porque lo que quieren es derogar la ley que protege a quienes han conseguido con su sacrificio que hoy disfrutemos de una libertad y una democracia". (Fuente: Prensa Víctor Torres)