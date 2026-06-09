Ángel Víctor Torres recuerda Pedro Zerolo: "Está siempre en la memoria"

Madrid, 9 de junio de 2026. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado la figura de Pedro Zerolo, "ilustre representante de la Justicia y de la igualdad" que pese a haber fallecido hace 11 años está siempre "en la memoria". Torres ha reivindicado a este "canario absoluto" que se mudó a Madrid y llegó a ser representante de los madrileños como concejal, sellando su lugar en la historia al ser uno de los principales impulsores de la ley de matrimonio igualitario de José Luis Rodríguez Zapatero. "Seguiremos trabajando para un mundo más igualitario, teniéndolo siempre a él como ejemplo y como maestro insignia", ha remarcado.