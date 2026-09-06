Angosto (Álava) celebra este domingo su Feria Agroganadera en las campas del santuario

Bilbao, 6 de septiembre de 2026. El entorno del Santuario de Angosto (Álava) acoge este domingo una nueva edición de su tradicional feria agroganadera, organizada por la Asociación de Desarrollo Rural de Añana. La feria tiene como objetivo principal dar a conocer a la ciudadanía la labor de las personas agricultoras, ganaderas y artesanas que cultivan, crían y elaboran productos de consumo en la Comarca de Añana y su entorno. Los visitantes se acercan a los animales de ganado autóctono (vacuno, equino, ovino y caprino) y recorrer los puestos de exposición y venta de verdura, legumbre, quesos, mermeladas, zumos, miel, embutidos y carnes, aceite, txakoli y similares, además de conocer a las personas artesanas que trabajan diferentes materiales como cerámica, textil o madera.