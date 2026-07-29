Anita Williams, desbordada tras su ingreso de urgencia

Madrid, 29 de julio de 2026. Anita Williams no consigue levantar cabeza. Después del accidente doméstico en el que perdió parte de un dedo y del posterior ingreso de urgencia que obligó a preocupar a sus seguidores, la influencer ha vuelto a acudir al médico para continuar con las pruebas y el tratamiento. A la salida de la consulta, la exconcursante de Supervivientes ha confesado que, por fin, los especialistas han dado con el origen de sus problemas de salud, aunque reconoce que la situación está siendo muy difícil de sobrellevar.