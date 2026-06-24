Un año de gestión del litoral: La Xunta celebra avances pese a "las trabas" del Gobierno

Santiago de Compostela, 24 de junio de 2026. El 1 de julio se cumple un año desde que la Xunta gestiona los más de 2.500 kilómetros de costa en los que se ubican unas 4.000 edificaciones de todo tipo, incluidas más de 100 empresas del complejo mar-industria. Mayor simplificación en los trámites --con un modelo único de autorización que se puede hacer de forma online--, homogeneización de precios y tasas, la creación de un catálogo de bienes de interés cultural, la senda del litoral y la gobernanza son algunas de las cuestiones que la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, celebra que ha supuesto que Galicia gestione ya "íntegramente" su costa.