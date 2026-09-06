ANPE reclama aprobar ya la ley de reducción de ratios y la reforma del acceso a la docencia

Madrid, 6 de septiembre de 2026. El secretario de Acción Sindical de ANPE, Ramón Izquierdo, ha explicado cuáles son los principales desafíos para el nuevo curso escolar destacando entre ellos "la reducción de ratios", así como "la reforma del acceso a la función docente", abogando por "el desarrollo de una carrera profesional que sea motivadora, que premie al profesorado a través de elementos objetivos" junto con "un modelo de jubilación anticipada para que las plantillas se sigan renovando de manera continua".