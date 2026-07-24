Anticorrupción pide ampliar el análisis de las joyas de Zapatero para saber su valor y montaje

Madrid, 24 de julio de 2026. La Fiscalía Anticorrupción quiere profundizar en la investigación sobre las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio Público ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que amplíe el estudio realizado por la joyería Ansorena para determinar su valor actual de mercado y conocer también la fecha en la que fueron engarzadas. La primera tasación situó el valor de estas piezas en torno a 1,3 millones de euros. Las joyas fueron incautadas por la Policía Nacional el pasado 19 de mayo, en el marco de la investigación sobre la presunta influencia de Zapatero en el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. (Fuente: Europa Press y UDEF)