Anticorrupción pide al Supremo rechazar la petición de Ábalos y Koldo para anular la sentencia

Madrid, 1 de septiembre de 2026. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que desestime las peticiones del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García para anular la sentencia del 'caso mascarillas' que les condenó a 24 y 19 años de cárcel, respectivamente. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que los incidentes de nulidad planteados por los abogados de Ábalos y Koldo "necesariamente están abocados al fracaso y deben ser desestimados, pues desbordan claramente el objeto de este remedio". (Fuente: Tribunal Supremo/Europa Press)