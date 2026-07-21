Apag - Asaja advierte de un impacto del calor en el tomate con pérdidas "por encima del 30%"

Navalvillar de Pela, 21 de julio de 2026. La campaña del tomate de industria en Extremadura se enfrenta a previsiones de importantes mermas en la cosecha, que podrían superar el 30% e incluso alcanzar el 40% en algunas parcelas, como consecuencia de las continuadas olas de calor que afectan a la región. A este factor climático se suman los bajos precios contratados al inicio del año y la subida en los costes de los insumos, según han denunciado desde la organización agraria Apag Extremadura Asaja y el sector productor.