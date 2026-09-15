APAG Asaja reprocha la falta de apoyo del Gobierno: "Solo nos quieren en campaña electoral"

Mérida, 15 de septiembre de 2026. Declaraciones del presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, durante la protesta convocada por la propia organización en Mérida para denunciar la falta de apoyo del Ejecutivo regional ante las escasas ayudas destinadas al cereal de invierno. En su intervención, Metidieri ha remarcado que la organización acude a las puertas de la Junta en defensa del sector primario y ha señalado que los representantes políticos "hablan mucho cuando están en la oposición", aunque "cuando gobiernan nadie se acuerda" del campo. Asimismo, ha lamentado que tan solo se acuerden del sector agrícola "para cuatro días de campaña electoral".