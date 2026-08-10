Aparejadores de Madrid colaboran en inspeccionar viviendas dañadas por incendios en la sierra

Madrid, 10 de agosto de 2026. Más de 80 aparejadores se movilizan para ayudar a la Comunidad de Madrid" tras una "coordinación bastante completa y sostenida en las labores de inspección de viviendas afectadas por incendios, proceso en el que los colegiados interesados se ofrecieron como voluntarios a través de la web del Colegio. En declaraciones a Europa Press Televisión, el arquitecto técnico, Javier Arrabal, ha destacado que "la respuesta ha sido muy buena, con muy buena coordinación y entendimiento" por parte de la Comunidad de Madrid, similar a la experimentada en "otras actuaciones e intervenciones que el colegio ha estado en coordinación y colaboración de manera voluntaria con la Comunidad de Madrid, como por ejemplo ocurrió en otro evento, en otras situaciones de la Filomena".