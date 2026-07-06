Santiago de Compostela, 6 de julio de 2026. El Consello de la Xunta ha aprobado el proyecto de ley de medidas integrales contra el acoso y la violencia digital en Galicia, con el objetivo de remitirlo al Parlamento y la previsión de que salga adelante durante este mismo año. En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, ha destacado que este texto está "destinado a seguir avanzando" en la prevención y lucha contra la violencia machista. (Fuente: Xunta de Galicia)