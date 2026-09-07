Aragón justifica la eliminación del programa cultura marroquí por "seguridad en las aulas"

Zaragoza, 7 de septiembre de 2026. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha justificado la decisión de dejar de participar en el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en este próximo curso escolar por una cuestión de "seguridad en las aulas", ante la imposibilidad de verificar la condición de funcionarios de sus docentes o sus posibles antecedentes penales, además de por tratarse de un compromiso del PP con Vox para la investidura de Jorge Azcón co ...