Aragón solicita la declaración como zona catastrófica por el incendio de La Litera

Zaragoza, 29 de junio de 2026. El Gobierno de Aragón ha aprobado este lunes, en un Consejo de Gobierno Extraordinario, la solicitud al Estado de la declaración como 'zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil' --conocida popularmente como 'zona catastrófica'-- para las áreas afectadas por el incendio forestal declarado el pasado jueves entre los términos municipales de Tamarite de Litera y Alcampell, en la Comarca oscense de La Litera, ha indicado el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro. (Fuente: Gobierno de Aragón)