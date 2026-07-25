Aras de los Olmos (Valencia) se organiza para ver el eclipse “en las mejores condiciones”

Valencia, 25 de julio de 2026. El concejal y responsable del preventivo del eclipse en Aras de los Olmos (Valencia), Juan Rodrigo, habla de la organización por parte del Ayuntamiento de Aras de los Olmos para ver el eclipse del 12 de agosto "en las mejores condiciones" y "dar unos servicios mínimos de comodidad: sanitarios, puntos de asistencia médica y avituallamiento". El edil señala que se espera "entre 5.000 y 6.000 personas" el día del eclipse, lo que supone "multiplicar por quince la población" para ese día, que ya no tiene posibilidad de alojamiento, porque solo hay un hotel que "está lleno desde hace más de seis meses". Para ese día, habrá un dispositivo de Policía Nacional y Loca, Guardia Civil de Tráfico y voluntarios de Cruz Roja, Protección Civil y gente del pueblo.