Argentina y español se preparan para vivir el nacimiento de su hijo y la final del Mundial

Madrid, 19 de julio de 2026. La pareja formada por Clara Lobos, argentina, y Nico Vivas, español, vivirán este domingo "un día muy especial" marcado por la coincidencia de dos eventos trascendentales para ellos: el nacimiento de su primer hijo Tomás y la disputa de la final del Mundial entre España y Argentina. En declaraciones a Europa Press Televisión, Clara, que salió de cuentas este viernes, ha celebrado que "no falta nada para que nazca nuestro primer hijo" y ha añadido que "se mezclan las emociones tanto por el fútbol como por el bebé". La pareja ha bromeado que "hay días que no te pasa nada y de repente hoy se te junta todo". Esta circunstancia ha generado una situación única en la que la pareja debe gestionar simultáneamente la expectativa del parto y la emoción de la final mundial.