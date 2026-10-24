ARHOE defiende la supresión del cambio de hora estacional

Madrid, 24 de octubre de 2026. Este domingo a las 03:00 serán las 02:00. Como cada mes de octubre, el debate sobre el cambio de hora vuelve a marcar el calendario con opiniones divididas entre la ciudadanía, que debate qué opción es mejor: la de verano o la de invierno. La Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) no tiene dudas. "Nosotros, como organización, abogamos por la supresión del cambio de hora estacional, manteniendo de manera permanente este horario de octubre que ahora entra", ha dicho su presidente de honor, César Martín, en declaraciones a Europa Press Televisión.