Arón Piper estrena su nuevo single en una fiesta exclusiva en Ibiza

Ibiza, 3 de agosto de 2026. Arón Piper ha estrenado en una exclusiva fiesta en Ibiza su nuevo single, Bucle. Un tema producido por el reconocido DJ y productor Rampa, y que ha presentado junto a Tequila Patrón. El lanzamiento, que tuvo lugar en la espectacular villa Safragell, reunió a rostros conocidos que bailaron al ritmo del nuevo sencillo del artista en una velada única marcada por la mejor música y la alta coctelería. La colaboración entre Piper y Patrón, que entra en su tercer año, se fundamenta en una dedicación compartida por la artesanía, la creatividad y la búsqueda de la excelencia. En este oasis de lujo contemporáneo, calidez y sofisticación, el diseño mexicano se fusionó con las influencias baleares creando una atmósfera única que transportó a los asistentes al corazón de Jalisco con el sencillo de Piper en ‘Bucle’.