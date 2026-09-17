Arranca este jueves en Getxo (Bizkaia) la V edición del festival solidario DalecandELA

Getxo (Bizkaia), 17 de septiembre de 2026. El Puerto Viejo de Getxo (Bizkaia) va a acoger de este mismo jueves, y durante todo el fin de semana, la quinta edición del DalecandELA Fest, un festival gratuito que aúna música, deporte y ocio. Álvaro Lafita, miembro de la asociación organizadora, ha destacado que es un festival solidario "para dar visibilidad a esta enfermedad, recaudar fondos para el apoyo a los enfermos y favorecer la investigación". Con un formato de entrada gratuita, el recinto abre hoy sus puertas encabezado por artistas como Duncan Dhu, Kiko Veneno, Quique González y Sidonie. El objetivo es "que todo el mundo pueda venir" y "que nadie tenga una excusa", ha señalado Lafita, detallando que el festival incluye también un segundo escenario para talento local, magia, yoga y retos deportivos para disfrutar de un gran "plan familiar".