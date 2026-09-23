Arranca el juicio a 11 activistas de Greenpeace por una acción protesta en Sagunto en 2021

Valencia, 23 de septiembre de 2026. Comienza este miércoles el juicio a 11 activistas de Greenpeace por una protesta contra los combustibles fósiles en 2021 en Sagunto (Valencia). El Ministerio Fiscal pide cinco años de cárcel para cada uno de los 11 activistas --de 8 nacionalidades diferentes, entre ellas 4 españoles-- por un delito de desordenes públicos agravados por esta acción, que consistió en bloquear durante gran parte de la jornada el acceso al puerto de un buque gasero proveniente de EEUU y cargado con 138.000 metros cúbicos de gas extraído mediante la técnica del fracking. La organización considera que se trata de la mayor pena jamás solicitada contra activistas medioambientales en Europa y que es "absolutamente desproporcionada" para "un acto pacífico".