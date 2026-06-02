Arranca la PAU en Galicia marcada por el incremento de alumnado y el refuerzo de los controles

Pontevedra, 2 de junio de 2026. Coincidiendo con el arranque de los exámenes, el presidente de la CIUG, Iván Area, ha reivindicado este martes la posición de Galicia como "referente a nivel del Estado" por "su modelo de acceso y admisión", con elementos como "la utilización de detectores de frecuencias", en marcha desde 2019, o el empleo de percentiles para evaluar al alumnado. En declaraciones a los medios, Area ha mencionado también el incremento en el alumnado, dado que hace 18 años se registró "un pico de natalidad". Sin embargo, ha alertado, a partir de esta fecha se irá registrando un descenso paulatino. "Para el alumnado que quiera entrar en la universidad en el año 2030 hay un salto negativo de 1.335 nacimientos; los que vayan a entrar en 2035, hay un descenso de 1.885 nacimientos", ha ejemplificado el responsable de la CIUG, que ha cifrado hasta en un 43% la bajada en los próximos años, una cuestión "muy relevante a nivel social".