Arranca la PAU en Madrid, marcada por los dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude

Madrid, 1 de junio de 2026. Unos 300.000 alumnos se presentan este curso 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Los primeros en comenzar las pruebas han sido los estudiantes de la Comunidad de Madrid, que han arrancado sus exámenes este 1 de junio y los terminarán el jueves 4. La mayoría de las comunidades autónomas comenzaran mañana día 2. En el caso de Madrid, las seis universidades públicas han decidido utilizar por primera vez dispositivos de radiofrecuencia para detectar fraude.