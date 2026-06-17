Arranca la rehabilitación de un edificio en el Polígono Sur para 30 nuevas viviendas sociales

Sevilla, 17 de junio de 2026. La Junta de Andalucía ha comenzado las obras de rehabilitación integral de un edificio clausurado para 30 nuevas viviendas sociales en el Polígono Sur de Sevilla. En este sentido, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha asistido junto al alcalde, José Luis Sanz, al inicio de los trabajos de reconstrucción de este inmueble, situado en el número 12 de la calle Cañas y Barro, con la que el Gobierno andaluz pone en marcha su proyecto de regeneración urbana en la barriada Martínez Montañés.