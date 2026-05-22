Arte interactivo de la Fundación Canal en la Puerta del Sol para concienciar sobre el agua

Madrid, 22 de mayo de 2026. Fundación Canal presenta una experiencia visual interactiva en la Puerta del Sol de Madrid para concienciar sobre el uso responsable del agua. Planeta azul ¿Planeta Agua? es una ilustración anamórfica de más de 97 metros cuadrados, ubicada en uno de los enclaves más emblemáticos de Madrid, que busca generar una reflexión en los viandantes. La inauguración de la obra ha contado con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, presidente de Canal de Isabel II y de la Fundación Canal, Carlos Novillo así como representantes del Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de Madrid y de la propia Fundación Canal, quienes han destacado la importancia de la acción cultural para la sensibilización ambiental. La anamorfosis es una impactante técnica artística que genera una imagen distorsionada que solo puede verse desde un punto de vista específico. Dos prismas explicativos ayudan a su correcta visualización y a compartir en redes a través del móvil. La acción forma parte de la programación especial prevista en 2026 con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y los 25 años de la Fundación Canal y se podrá visitar hasta el próximo 19 de julio.