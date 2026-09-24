Las artes escénicas claman contra el cierre del Teatro Principal de València

Valencia, 24 de septiembre de 2026. Representantes de las principales asociaciones de las artes escénicas valencianas han protagonizado este jueves ante el Teatro Principal de València una concentración para clamar contra el cierre por motivos de seguridad de la emblemática sala que, según han denunciado, ha sido "la crónica de una muerte anunciada" tras décadas de "abandono". Además, han instado a las administraciones, especialmente a la Diputación de Valencia --propietaria del edificio-- y a la Generalitat, que gestiona la programación, a trabajar con "coordinación y transparencia" para poner en marcha soluciones "urgentes".