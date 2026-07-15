Asiron reitera que "habrá pantalla" en el centro de Pamplona para ver el Mundial

Pamplona, 15 de julio de 2026. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha insistido en que sí se colocará una pantalla en el centro de la ciudad para seguir la final del Mundial que la selección española de fútbol disputará el próximo 19 de julio, ya que "ese fue el compromiso", y ha destacado que "desde hoy ya se está buscando la mejor ubicación". En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa de balance de los Sanfermines, Asiron ha explicado que "lo que salió del pasado pleno era que si la selección española llegaba a la final, se pondrían pantallas o pantalla para verla". "Hubo una petición también por parte del PSN para que se colocara en la semifinal, y la Junta de Protección Civil desaconsejó, por diferentes motivos, sobre todo de seguridad, la colocación", ha indicado.