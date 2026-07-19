Asistentes a la marcha de Euskal Selekzioa lanzan objetos y tratan de sabotear la pantalla

Bilbao, 19 de julio de 2026. Participantes de la marcha convocada esta tarde en apoyo a la selección vasca se han dirigido hacia la pérgola del parque de Doña Casilda de Bilbao donde han intentado sabotear la emisión del partido de España en la pantalla gigante que había instalado el PP en este punto, con el lanzamiento de objetos y diversos destrozos. La marcha había partido del pabellón de la Casilla y acababa en la zona del Museo de Bellas Artes pero algunas personas han accedido hasta el punto de donde se iba a ofrecer el partido de España. (Fuente: Casa Real)