Asistentes a la marcha 'Ni Una Maricarmen Más' critican la inacción política sobre la vivienda

Madrid, 26 de septiembre de 2026. La manifestación 'Ni Una Maricarmen Más', convocada por el Sindicato de Inquilinas y celebrada en la tarde de este sábado por las calles de Madrid, ha reunido a miles de personas que han reclamado un derecho constitucional como es el acceso a una vivienda digna. La marcha, que ha reunido a personas de todas las edades, ha concluido frente al Congreso de los Diputados. Los manifestantes han expresado su desánimo ante una situación que han calificado de "deprimente" y han evidenciado su desconfianza en los partidos políticos del país. Además, han asegurado que "no va a haber ningún cambio hasta que no se convoque una huelga general".