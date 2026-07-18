Asistentes al Pride Barcelona: "Mi hijo es trans pero he venido yo porque él no tiene fuerza"

Barcelona, 18 de julio de 2026. Varios asistentes a la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Barcelona han compartido porqué este evento sigue siendo de gran importancia para esta comunidad. Miguel ha sido uno de los manifestantes y destacaba su preocupación por "el auge de la ultraderecha". "No pedimos nada" añadía "sólo queremos que no nos quiten los derechos que hemos conseguido". Otra participante al Pride, Inma, ha lamentado la ausencia de su hijo trans en el evento: "he venido yo porque él no tiene fuerza. Se siente atacado, se siente diferente y fuera de la comunidad... salvo si renuncia a ser quién es".