Asociaciones animalistas colaboran para alimentar a los animales afectados por el incendio

Huelva, 13 de agosto de 2026. Delia Naranjo, socia fundadora del colectivo animalista del Condado, ha hablado a Europa Press Televisión sobre la iniciativa de recogida de alimentos para los animales afectados por el incendio de Niebla (Huelva). Es la encargada de coordinar este proyecto y ha habilitado un canal de comunicación para que cualquiera pueda dar donativos para comprar alimentos o dejar alimentos en diferentes puntos de recogida. Asegura que la gente se está volcando con esta iniciativa y es importante que estos animales tengan de comer y de beber.