Asociaciones víctimas 29O dos años después: "Sentimos que estamos aún en la casilla de salida"

Valencia, 24 de octubre de 2026. Las tres principales asociaciones de víctimas y damnificados por la dana que el 29 de octubre de 2024 arrasó buena parte de la provincia de Valencia y dejó 233 personas fallecidas sienten, casi dos años después, que se encuentran "aún un poco en la casilla de salida" porque siguen esperando "la verdad, la justicia y la reparación" y que se asuman responsabilidades por una catástrofe por la que, según avanza el tiempo, se sienten "peor". Así lo ha explicado la vicepresidenta de la Asociación de Damnificados de l'Horta Sud, Elisabeth González, quien asegura que están "peor que incluso el primer año" porque además falta la justicia y la prevención: "La justicia es lenta, aunque de momento confiamos porque se está haciendo una buena instrucción; no se ha reconstruido sino que se ha reparado lo que había dañado pero todavía no tenemos estructuras hidráulicas potentes que puedan paliar si volviese a producirse una dana similar".