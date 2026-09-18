Asociaciones víctimas de la dana critican que el Es-Alert "volvió a sonar tarde y mal"

Valencia, 18 de septiembre de 2026. La presidenta de la asociación de Damnificats per la DANA de l'Horta Sud, Elisabeth González, ha criticado que el Es-Alert que se envió este miércoles por el temporal de lluvias en la provincia de Valencia "volvió a sonar tarde y mal" y por ello ha señalado que las asociaciones de víctimas de la dana "tenemos que seguir peleando". Así lo ha subrayado González quien ha recogido el reconocimiento de la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT en la categoría colectiva junto a Mariló Gradolí, portavoz de la asociación de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 y Rosa Álvarez, presidenta de la asociación de Víctimes Mortals de la DANA 29-O.