Astrónomo destaca la vertiente de "experiencia inmersiva" que tienen los eclipses

Madrid, 8 de agosto de 2026. El astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, Mario Tafalla, ha subrayado la vertiente de "experiencia inmersiva" que en la actualidad tienen los eclipses, un fenómeno por el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. "Es una experiencia astronómica pero casi inmersiva porque es un fenómeno en el que estamos dentro y lo podemos captar y además es un fenómeno de masas turístico", a ello se le añade que "el sol es nuestra gran fuente de energía y ver un cambio en ella no deja de resultar extraño".