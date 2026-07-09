La Audiencia Nacional abre juicio contra el BBVA y su expresidente, Francisco González

Madrid, 9 de julio de 2026. El caso Villarejo da un paso más. La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra el BBVA, su expresidente Francisco González y otras catorce personas, entre ellas antiguos directivos de la entidad y varios mandos policiales. El juez considera que existen indicios para llevarles a juicio por los presuntos encargos realizados al comisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. En el caso del BBVA, la entidad se sentará en el banquillo por un presunto delito de cohecho y por decenas de delitos relacionados con el descubrimiento y la revelación de secretos.