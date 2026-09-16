La Audiencia Nacional llama como testigos al presidente de Ceuta y exjefe de gabinete en Ceuta

Ceuta, 16 de septiembre de 2026. La jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón ha acordado citar como testigos al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta Gonzalo Sanz en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press / Delegación Ceuta / PP)