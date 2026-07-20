Publicado 20/07/2026 16:07:27 +02:00CET

Las aulas gallegas contarán el próximo curso con casi 900 nuevos profesores en Secundaria

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2026. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que las aulas gallegas contarán el próximo curso con casi 900 profesores más --897-- en la etapa de Educación Secundaria. El objetivo, según ha esgrimido al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, es garantizar una atención más individualizada a los estudiantes, además de permitir a los docentes que cuenten con más tiempo para tareas complementarias --como la atención a las familias, guardias, o gestión de bibliotecas, por ejemplo--.