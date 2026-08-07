Aumentan a 150 los efectivos por tierra en el incendio de Niebla (Huelva), con 18 medios aéreos

Niebla (Huelva), 7 de agosto de 2026. El Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha aumentado de 80 a 150 los efectivos que trabajan por tierra este viernes para contener el incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), que continúa en fase de emergencia, situación operativa 1, y que ha obligado al alejamiento preventivo de 23 habitantes de las aldeas de Raboconejo y Caballón. Igualmente, en la zona continúan trabajando 18 medios aéreos.