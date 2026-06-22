Aurora Herrero, enfermera y profesora de la UEx: “El calor puede provocar un síncope vasovagal"

Badajoz, 22 de junio de 2026. La enfermera y profesora de la Universidad de Extremadura Aurora Herrero ha advertido de que las altas temperaturas en el interior de los vehículos, pueden tener efectos directos sobre la salud del conductor y llegar a provocar un síncope vasovagal al volante. "El calor puede provocar un síncope vasovagal al volante", ha señalado, explicando que este fenómeno se produce por una "gran vasodilatación en todo el organismo" que puede derivar en una pérdida de conocimiento.