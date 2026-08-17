Autoridades, víctimas y familias recuerdan el 17A con una defensa de "la vida y la convivencia'

Barcelona, 17 de agosto de 2026. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Interior de la Generalitat Núria Parlon, víctimas y familiares se han congregado este lunes en la plaça Sant Jaume con motivo del 9º aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) del 17 de agosto de 2017 que dejó 16 muertos, y han recordado la importancia de "la vida, la convivencia y el respeto". En el acto, que este año no se ha podido celebrar en las Ramblas porque está en obras, se ha expresado el apoyo a las víctimas y sus familiares, en "un recuerdo triste y doloroso que forma parte de nuestra memoria colectiva", ha dicho la conductora del acto, la poetisa Fatima Saheb, mientras que la actriz Marta Bayarri ha leído el poema de Miquel Martí i Pol 'Parlem de tu'.