El aval europeo a la Ley de Amnistía reaviva el choque entre Gobierno, PP y Junts

Madrid, 18 de julio de 2026. El aval de la Justicia Europea a la Ley de Amnistía sigue alimentando el choque político. Mientras que desde Junts reivindican que es "una victoria rotunda en todos los sentidos" y que con este aval "el presidente Puigdemont volverá a Cataluña". Desde el Gobierno exigen al Partido Popular "una disculpa y una rectificación por haber estado mintiendo a la sociedad española". Sin embargo, para los populares, la disculpa debería estar en boca del Ejecutivo ya que "los españoles están hartos" y van un paso más allá, asegurando que "las urnas serán la sentencia del sanchismo". (Fuente: Europa Press, Moncloa, PP, Junts, Comuns)