Avicon apuesta por la innovación con un nuevo centro de desinfección y abrirá dos nuevos almacenes

TOLEDO, 30 de agosto de 2026. La Cooperativa Avicon, fundada en el Año 1964 por siete gallineros castellanomanchegos que se dedicaban a la comercialización del huevo, transformó su actividad desde 1967 con la construcción de una fábrica de piensos que definió su futura expansión comercial. Ahora apuesta por la innovación y trabaja en un nuevo centro de desinfección, al tiempo que planea abrir dos nuevos almacenes en Ciudad Real y Jaén próximamente. El presidente de la cooperativa, Mario Contento, ha relatado en una entrevista concedida a Europa Press cómo ha sido la evolución de Avicon tras sus más de 60 años de historia. Así, ha apuntado que aunque el servicio principal que ofrece la cooperativa es el de la fabricación y venta de piensos, desde hace ya más de una década, se propuso dar al socio un servicio más integral mediante "unas pautas de cómo trabajar", ha detallado el presidente.