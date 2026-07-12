Los avisos por altas temperaturas y tormentas continúan afectando a buena parte de España

Madrid, 12 de julio de 2026. Este domingo 12 de julio el calor ha vuelto a poner en aviso a la mitad de comunidades autónomas de España, donde se han activado los avisos naranjas por calor de cara a la tarde en Cataluña, Navarra y País Vasco, y de nivel amarillo Aragón, Baleares, las dos Castillas y La Rioja. Además, la Agencia Estatal de Meteorología también ha activado avisos por tormentas en distintos puntos del país como Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, País Vasco y Galicia, esta última con alerta naranja.