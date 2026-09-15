AWS prevé la reposición de más de 10.000 millones de litros de agua en Aragón

Madrid, 15 de septiembre de 2026. Amazon Web Services ha anunciado, durante la segunda edición de TECH4WATER, que ya repone más agua de la que sus centros de datos utilizan en Aragón. Además, durante el evento, la compañía también ha anunciado un nuevo proyecto de recuperación de agua en colaboración con la Comunidad General de Usuarios del Canal Imperial de Aragón. La compañía afirma que, a día de hoy, ya compensa su huella hídrica en Aragón con más de 10.000 millones de litros de agua anuales gracias a sus proyectos de agua en la región y prevé cerrar este año llegando a los dos mil millones, lo que equivaldría al abastecimiento de unos 15.000 hogares españoles. Con una inversión total que hoy alcanza los más de 21 millones de euros, la compañía apoya estas iniciativas locales con el fin de ayudar a que las comunidades locales estén mejor preparadas para afrontar los diferentes retos del agua.