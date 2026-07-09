El Ayuntamiento estudia la retirada del orden del día del proyecto de la mezquita

Sevilla, 9 de julio de 2026. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), se ha referido este jueves, 9 de julio, al controvertido proyecto del centro cultural islámico en el Polígono Sur, que promueve Fundación Mezquita de Sevilla e incluye un minarete, después de que Vox haya solicitado la retirada del punto del orden del día relativo a la licencia de obras en la comisión ejecutiva de Urbanismo de este viernes, cuestión que no ha descartado dado el impacto social del proyecto: "Será una decisión que tome la comisión".